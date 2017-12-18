Motorista sai de estrada vicinal, é atingido por caminhonete e morre na BR-262

Terenos
Nilson Inácio Simões morreu antes da chegada do socorro
Acidente entre carros deixou uma pessoa morta, por volta das 6h30 de hoje, na rodovia BR-262, a 35 quilômetros do centro de Terenos. Nilson Inácio Simões, 53, que conduzia o veículo Polo não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nilson saía de uma estrada vicinal para entrar na rodovia, quando colidiu com caminhonete F-250 prata, ambos os veículos com placas de Terenos.
Motorista da F-250 não sofreu ferimentos e ficou no local até a chegada do Corpo de Bombeiros. Ele disse que não conseguiu frear a tempo e evitar a colisão.
A PRF esteve no local para orientar o tráfego na região até a chegada da perícia.
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