Usuários Claro e NET enfrentam problemas em chamadas e internet em MS

Usuários da operadora de telefonia móvel Claro e da empresa de telecomunicações NET, que oferece serviços como televisão por assinatura, acesso à internet e telefonia fixa, enfrentam dificuldades para completar ligações desde as 9h desta terça-feira (19), em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, inclusive na Capital.

A cada tentativa, celulares mostram a mensagem "rede ocupada" ou “falha na chamada”.

Ocorrência de falhas deram à empresa, em novembro, o terceiro lugar em um ranking elaborado pelo portal www.downdetector.com.br, especializado em acompanhamento de operadoras de serviços móveis (telefone, internet, dados, sms e TV). A empresa ficou atrás apenas da Tim e dos Correios.

Às 11h, o portal registrou reclamações de 129 usuários apenas em Mato Grosso do Sul, porém há registro de usuários que não conseguem entrar em contato com as empresas. A empresa ainda não se manifestou.