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Infraestrutura

Ferrovia encurtará em quase um mês trajeto da metade das exportações de MS

Integração do modal ferroviário permitirá maior lucratividade aos produtores e aumento na competitividade da produção sul-mato-grossense

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 18:13

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O projeto de integração do modal ferroviário brasileiro e boliviano com saída para o Oceano Pacífico reduzirá em até 25 dias o trajeto percorrido pelas exportações sul-mato-grossenses, destacou o governador Reinaldo Azambuja ao participar na tarde da última terça-feira (19) da apresentação do projeto da Ferrovia TransAmericana, no auditório da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semagro), em Campo Grande.

“Pela primeira vez a gente tem algo bem desenhado, numa conexão que encurta de 20 a 25 dias o tempo que a nossa carga leva para se conectar aos países asiáticos, que representam 50% das nossas exportações”, detalhou. Com o encurtamento de 20 mil km de distância no trajeto marítimo, aumenta a competitividade da produção de grãos, celulose, carne e todos os demais produtos do Estado, além de diminuir o custo das importações.

“Vamos caminhar 1,5 mil quilômetros em ferrovias, mas vamos ganhar 20 mil de frete marítimo”, reforçou o governador. Ele destacou ainda que o estudo de viabilidade do projeto já foi feito e a demanda de cargas do Estado contribuiu para atrair investidores. O próximo passo é o pedido à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para ampliação da concessão da empresa Rumo, que opera a malha oeste do Estado. No processo, será incluído o consórcio que contempla as demais investidoras do projeto. “Não tenho dúvida de que teremos uma ferrovia competitiva passando por MS”, adiantou o governador.

Secretário da Semagro, Jaime Verruck, destacou que a obra é um projeto de longo prazo e a prorrogação da concessão – que duraria mais oito anos e deverá ser estendida por mais 30 – é o próximo passo. “O transporte ferroviário é sempre mais econômico que o rodoviário e nós diminuiríamos a pressão nas nossas rodovias e teríamos pontos de carga, com produtos carregados em Corumbá, Campo Grande, Três Lagoas, funcionando como um eixo de desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, detalhou. 

A apresentação do projeto foi feita pelo coordenador do projeto Ferrovia Transamericana, Daniel Rossi, que agradeceu o empenho do Governo desde a idealização ao processo de implantação do projeto. “Para mim a malha oeste sempre foi palco de uma solução de longo prazo e nosso compromisso junto ao Estado foi o pacto de desenvolvimento que permitiu uma série de oportunidades que hoje nos trouxeram a esse projeto, cujo maior parceiro sem sombra de dúvida é Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Participaram também da apresentação do projeto da ferrovia os deputados estaduais Rinaldo Modesto e Enelvo Felini; secretários de Desenvolvimento de Três Lagoas e Corumbá; além de diversas autoridades e representantes do setor. 

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