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Governo entrega unidades habitacionais em MS e outros 13 estados

O programa Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro para retomar obras inacabadas

Schimene Duque Weber

Publicado em 20/12/2017 às 15:30

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Ao longo do dia de hoje (20), o governo federal entrega cerca de 21 mil unidades habitacionais em 14 estados por meio do programa Agora, é Avançar. O presidente Michel Temer divulgou um vídeo no Twitter comentando a entrega e dizendo que as unidades habitacionais realizam o sonho de milhares de famílias de ter a casa própria.

“São mais de 20 mil famílias que estão realizando esse sonho e quero dar destaque e reverenciar aqui as mulheres que assumem a condição de chefes de família. Mulheres que, além de trabalhar fora para garantir o sustento e o bem-estar dos seus, ainda acumulam as tarefas domésticas e que, por direito e merecidamente como chefes de família e dona de casa, agora são as donas da casa, senhoras de um lar”, disse no vídeo.

Temer também disse que neste ano a inflação foi controlada, os juros caíram e mais de 1 milhão de novos postos de trabalho foram criados nos últimos meses. “O país está melhorando e com os programas sociais estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro”.

As unidades habitacionais estão em 30 municípios de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.

O programa Agora, é Avançar foi lançado no início de novembro para retomar obras inacabadas. A coordenação é do ministro da Secretaria-geral da Presidência da República, Moreira Franco. O Agora, é Avançar incorporou o Minha Casa, Minha Vida, voltado à habitação.

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