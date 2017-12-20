Motociclista morre após ser atingido por veículo e arremessado contra barra de ferro

Corumbá
Vítima sofreu múltiplos ferimentos e perdeu o olho direito
Motorista que não teve a identidade divulgada invadiu a preferencial e colidiu em motociclista, ontem, no cruzamento da Rua Mato Grosso com a Cáceres, em Corumbá. O motociclista Waldomiro Fernandes da Silva, 56 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
De acordo com testemunhas, depois que o carro bateu em Waldomiro, a vítima foi arremessada em direção a uma barra de ferro posicionada na esquina.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu fratura na perna esqueda, traumatismo craniano e perdeu o olho direito com o impacto. Ele foi encaminhado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do pronto-socorro municipal.
Não há informações sobre o motorista do veículo.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS