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Após anúncio, governo autoriza concursos para PM e Bombeiros com 650 vagas

Previsão é que os editais com regras específicas e datas das provas sejam lançados no início de 2018

Daniele Valentin

Publicado em 22/12/2017 às 10:00

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O governo de Mato Grosso do Sul autorizou concursos com 650 vagas para Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na edição desta sexta-feira (22) do Diário Oficial do Estado. O chefe do Executivo estadual já havia anunciado as concorrências públicas durante agenda no último dia 8 de dezembro.

Contudo, o que foi divulgado hoje foi a autorização das concorrências. Os editais com as demais regras serão divulgados no começo do ano, conforme o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

São 23 vagas do curso de formação de oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros, 12 para o quadro de oficiais de Saúde e outras 12 no quadro de oficiais especialistas.

Para soldado do quadro de praças do Corpo de Bombeiros são 153 e para combatentes são 50. O governo vai destinar também 12 vagas para o quadro de oficiais de Saúde da Polícia Militar. Por fim, são 388 oportunidades para soldados da corporação.

As publicações esclarecem que os editais com as normas específicas de cada concurso serão publicados posteriormente, também por meio do Diário Oficial do Estado.

O governo está com a concorrência para delegado, escrivão e investigador da Polícia Civil em andamento. As provas já foram aplicadas e as demais fases em execução. Ainda não foi divulgada a data de convocação dos aprovados.

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