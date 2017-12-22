Corpo de Bombeiros de Aquidauana e Anastácio está com problema na linha telefônica

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana e Anastácio informou, na manhã desta sexta-feira (22), que está com problemas nas linhas telefônicas, inclusive no número 193.

Neste período, quem não conseguir acionar o serviço de socorro a vidas e bens, deverá ligar para o número 190, da Polícia Militar, que redirecionará as ocorrências à Equipe de Resgate e Salvamento através da rádio. O cidadão também poderá acionar os Bombeiros diretamente nas unidades da região.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" faz o acompanhamento da situação e, assim que restabelecida a linha, informará os leitores.