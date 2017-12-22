Definido o calendário de licenciamento de veículos de Mato Grosso do Sul em 2018

O mês de vencimento foi estipulado conforme o final da placa e repete o mesmo cronograma que foi aplicado nos últimos anos no estado.

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS) definiu o calendário para o pagamento do licenciamento de veículos em 2018. O mês de vencimento foi estipulado conforme o final da placa e repete o mesmo cronograma que foi aplicado nos últimos anos no estado.

Junto com o licenciamento anual, o proprietário de veículo tem de pagar também o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, o Dpvat. O calendário vai de abril a outubro. Confira a tabela abaixo: