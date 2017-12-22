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Fim de Ano

Detran terá atendimento normal ao público neste fim de ano

O órgão não abrirá apenas nos dias 25 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018, feriados nacionais de Natal e Ano Novo, respectivamente

Schimene Duque Weber

Publicado em 22/12/2017 às 15:39

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Visando a continuidade no atendimento à população, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que todas as agências do Estado funcionarão no expediente normal durante o período de fim de ano.

O órgão não abrirá apenas nos dias 25 de dezembro de 2017 e 1º de janeiro de 2018, feriados nacionais de Natal e Ano Novo, respectivamente. Quanto aos exames práticos, no mês de janeiro as provas são realizadas apenas em Campo Grande e Dourados.

Quem necessitar dos demais serviços oferecidos pelo departamento, podem acessar o site do Detran-MS e verificar um posto de atendimento mais próximo que atenda às suas demandas ou entrar em contato através dos telefones 154 na Capital e (67) 3368-0500 no interior do Estado.

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