Funtrab divulga balanço estadual de atendimentos em 2017

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) divulgou o balanço estadual de atendimentos em 2017, com 366.152 encaminhamentos. A Funtrab é um órgão público estadual, conveniada com o Ministério do Trabalho, e realiza os serviços dentro das políticas públicas do trabalho.

No Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, mantém por meio desse convênio 31 agências públicas de empregos, que são as Casas do Trabalhador, com os serviços de: emissão de Carteira de Trabalho, entrada ao benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional e acesso ao microcrédito.

Em Aquidauana, cerca de 3.023 pessoas foram encaminhadas através da Casa do Trabalhador para uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Ainda nos registros de atendimentos, há os requerentes estaduais com ao benefício do seguro-desemprego com 61.483 pedidos, os realizados para os empregadores, na captação de vagas, serviço social que atende as Pessoas com Deficiências (PCDs), qualificação social, dentre outros.

*Com informações da Funtrab-MS