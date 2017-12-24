Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:27

Buscar

Últimas notícias
X

Emprego

Funtrab divulga balanço estadual de atendimentos em 2017

Em 2017 a Fundação encaminhou para o mercado de trabalho 60.237 trabalhadores para as vagas intermediadas nas 31 agências do Estado

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/12/2017 às 11:31

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) divulgou o balanço estadual de atendimentos em 2017, com 366.152 encaminhamentos. A Funtrab é um órgão público estadual, conveniada com o Ministério do Trabalho, e realiza os serviços dentro das políticas públicas do trabalho.

No Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, mantém por meio desse convênio 31 agências públicas de empregos, que são as Casas do Trabalhador, com os serviços de: emissão de Carteira de Trabalho, entrada ao benefício do seguro-desemprego, intermediação de mão de obra, qualificação social e profissional e acesso ao microcrédito.

Em Aquidauana, cerca de 3.023 pessoas foram encaminhadas através da Casa do Trabalhador para uma nova oportunidade no mercado de trabalho.

Ainda nos registros de atendimentos, há os requerentes estaduais com ao benefício do seguro-desemprego com 61.483 pedidos, os realizados para os empregadores, na captação de vagas, serviço social que atende as Pessoas com Deficiências (PCDs), qualificação social, dentre outros.

*Com informações da Funtrab-MS

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo