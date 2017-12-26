Bombeiros de Corumbá se deslocam até Miranda para socorrer trabalhador rural

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Corumbá se deslocou até o município de Miranda, na noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, para socorrer um trabalhador rural. A fazenda São Luiz do Angical, fica distante 230 quilômetros de Corumbá, e foi onde o homem, de 40 anos, estava impossibilitado de se locomover após trabalho na roça de mandioca.

De acordo com a esposa do trabalhador rural, que solicitou a presença dos bombeiros, o marido teve um mal jeito na coluna e sentia fortes dores, impossibilitando-o de andar. Após mais de 3 horas e meia de viagem até ao local de difícil acesso devido a trechos de alagamento provocados pela cheia do rio Miranda, os bombeiros encontraram o homem deitado em uma cama onde o mesmo relatava não sentir as pernas. Ele informou que já havia passado por uma cirurgia na coluna.

Os bombeiros removeram o trabalhador rural para maiores cuidados até o Pronto-Socorro Municipal de Miranda, distante cerca de 175 quilômetros da fazenda. A equipe retornou para Corumbá, onde chegou por volta das 05 horas da manhã desta segunda-feira, dia 25.