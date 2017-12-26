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Detran alerta para data de pagamento de documentos que vencem em 2017

Bancos não têm expediente na sexta-feira (29)

Luiz Guido Junior

Publicado em 26/12/2017 às 08:53

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Pessoas que precisam emitir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), CRV (Certificado de Registro de Veículo) ou CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ainda em 2017, devem pagar as guias até a próxima quinta-feira (28). O último dia útil do ano é 29 de dezembro, mas não haverá expediente bancário.

Portanto, segundo alertou o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) os documentos que forem pagos no dia 29 de dezembro não poderão ser emitidos, pois a sua compensação ocorrerá somente no primeiro dia útil de 2018, ou seja, no dia 02 de janeiro.

Vale lembrar que, conforme o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração gravíssima dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de trinta dias.

A penalidade é multa de R$ 293,47 e as medidas administrativas, como recolhimento do documento e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Além disso, também é uma infração gravíssima conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Esse ato pode gerar uma multa de R$ 293,47 e apreensão do veículo.

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