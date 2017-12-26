Detran alerta para data de pagamento de documentos que vencem em 2017

Pessoas que precisam emitir CNH (Carteira Nacional de Habilitação), CRV (Certificado de Registro de Veículo) ou CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ainda em 2017, devem pagar as guias até a próxima quinta-feira (28). O último dia útil do ano é 29 de dezembro, mas não haverá expediente bancário.

Portanto, segundo alertou o Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) os documentos que forem pagos no dia 29 de dezembro não poderão ser emitidos, pois a sua compensação ocorrerá somente no primeiro dia útil de 2018, ou seja, no dia 02 de janeiro.

Vale lembrar que, conforme o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma infração gravíssima dirigir veículo com validade da CNH vencida há mais de trinta dias.

A penalidade é multa de R$ 293,47 e as medidas administrativas, como recolhimento do documento e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Além disso, também é uma infração gravíssima conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado. Esse ato pode gerar uma multa de R$ 293,47 e apreensão do veículo.