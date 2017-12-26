VÍDEO: tamanduá é resgatado de dentro de churrasqueira na noite de Natal

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram um tamanduá-bandeira dentro de uma churrasqueira por volta das 23h30 desta segunda-feira (25). O animal estava em uma casa no Bairro Carandá Bosque em Campo Grande.

O morador telefonou para a PMA, informando que o animal havia entrado no quintal de sua residência e havia se escondido dentro da churrasqueira na área de lazer da casa.

Segundo o morador, assim que ele abriu o portão para entrar com o veículo, o bicho entrou no quintal e pulou para dentro da churrasqueira.

A PMA, depois de muito trabalho, realizou a captura, com uso de um cambão e colocou o tamanduá em uma caixa de contenção. O tamanduá adulto, que não apresentava nenhum ferimento, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).