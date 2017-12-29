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Governador afirma que 2018 será de mais entregas e dias melhores para MS

Schimene Duque Weber

Publicado em 29/12/2017 às 17:05

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Em agenda pública, a última de 2017, o governador Reinaldo Azambuja disse que Mato Grosso do Sul tem um “governo que soube fazer o dever de casa, tomou medidas duras e até impopulares, mas necessárias para viver momentos de entregas de investimentos – casas, asfalto, saneamento, hospitais e obras”.

Ao analisar a própria gestão, Reinaldo Azambuja afirmou que as entregas “só foram possíveis com planejamento, trabalho, dedicação e responsabilidade”. Fatores que, segundo ele, tornaram Mato Grosso do Sul um dos poucos estados do Brasil com condições de fazer investimentos em todas as áreas da administração pública.

“E esse cenário vai melhorar em 2018, ano que será de mais entregas à população e dias melhores para os sul-mato-grossenses”, garantiu.

“A dinâmica da gestão pública não para. Tem muita coisa para ser feita no ano de 2018, e o que me deixa contente é que o cenário será outro: a crise vai ficando para trás, o Brasil vai avançando, as economias voltaram a crescer e o País está gerando mais empregos. Isso quer dizer que passou a maior crise da história, que foram esses três anos, e agora a gente pactua mais entregas e parcerias importantes para o benefício das pessoas”, completou.

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