Ribeirinhos acham corpo de jovem que sumiu no Rio Paraguai após cair de barco

Geral
Ele estava desaparecido desde a véspera de Natal
O corpo do jovem Marcio Antônio Rodas Franco, 25 anos, desaparecido após cair no rio Paraguai-Mirim, em Corumbá, na véspera de Natal, foi localizado na tarde de ontem, sexta-feira (29), por ribeirinhos da região.
De acordo com os Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz estava boiando já no Rio Paraguai, há aproximadamente 5 km do local onde o barco, guiado por ele, virou. O local fica há duas horas de barco de onde ocorreu o acidente.
A Polícia Civil foi acionada e se prontificou a ir até o local, acompanhar o trabalho dos peritos, e realizar o translado do corpo de Marcio até Corumbá.
Os militares trabalharam em força tarefa em buscas subaquáticas com mergulhadores e também na superfície, desde o dia do acidente. O local de buscas é extenso e possui locais onde o rio sai do leito normal, formando pequenos canais, além de muitos camalotes às margens.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS