Ribeirinhos acham corpo de jovem que sumiu no Rio Paraguai após cair de barco

O corpo do jovem Marcio Antônio Rodas Franco, 25 anos, desaparecido após cair no rio Paraguai-Mirim, em Corumbá, na véspera de Natal, foi localizado na tarde de ontem, sexta-feira (29), por ribeirinhos da região.

De acordo com os Corpo de Bombeiros, o corpo do rapaz estava boiando já no Rio Paraguai, há aproximadamente 5 km do local onde o barco, guiado por ele, virou. O local fica há duas horas de barco de onde ocorreu o acidente.

A Polícia Civil foi acionada e se prontificou a ir até o local, acompanhar o trabalho dos peritos, e realizar o translado do corpo de Marcio até Corumbá.

Os militares trabalharam em força tarefa em buscas subaquáticas com mergulhadores e também na superfície, desde o dia do acidente. O local de buscas é extenso e possui locais onde o rio sai do leito normal, formando pequenos canais, além de muitos camalotes às margens.