Ribeirinhos dão falso alerta e buscas a jovem que caiu no rio Paraguai continuam

Corumbá
Uma equipe de bombeiros foi enviada até o local, mas não encontrou nada na área
Marcio Antônio Rodas Franco, 25 anos, desaparecido após cair no rio Paraguai-Mirim, em Corumbá, na véspera de Natal, continua desaparecido. Nesta sexta-feira (29), o Corpo de Bombeiros da cidade recebeu uma informação sobre a localização do corpo do jovem, mas nada foi encontrado na região repassada. As buscas continuam.
Conforme o Corpo de Bombeiros de Corumbá, a informação chegou por volta das 14:50 da tarde pelo tio de Márcio, que ajuda nas buscas. O relato repassado por telefone ao parente do desaparecido era de que um corpo foi visto boiando a cerca de 5 quilômetros da confluência dos rios Paraguai-Mirim com Paraguai.
Uma equipe de bombeiros foi enviada até o local, mas não encontrou nada na área. Segundo a corporação, uma segunda varredura foi feita, que constatou não haver corpo. Após as buscas, o grupo retornou para Corumbá, por volta das 23:00 horas.
O tio de Márcio relatou para os bombeiros que a informação chegou por meio de um telefone, além de relatos de ribeirinhos, mas que nenhum deles afirmou ter visto o corpo de fato.
Os bombeiros continuam de prontidão sobre o caso.
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