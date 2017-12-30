VÍDEO: durante passeio, jacaré dá o bote e quase pega cachorro e dono

Um passeio na Lagoa Maior no centro de Três Lagoas quase se transforma em tragédia para uma família.Um jacaré deu um bote em direção ao homem e a um cachorro da raça Chow Chow, que estava na guia. Sem sucesso, o animal voltou para a água.

O vídeo foi gravado no dia 23 de dezembre, mas só foi publicado nesta sexta-feira (29) pelo jornalista Ricardo Ojeda, de Três Lagoas. Segundo ele, sua amiga Andreia Ferreira da Silva, juntamente com o esposo, passeava pela Lagoa Maior.

Ao visualizaram o réptil dentro da água, se aproximaram da margem para poderem vê-lo mais de perto. Andreia adverte para que o marido não se aproxime, pelo perido de o jacaré aparecer repentinamente.

Após algum tempo, o animal rapidamente tenta dar o bote. O homem escorrega, mas ele e o cão escapam.

Assista ao vídeo abaixo.