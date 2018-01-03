Bonito tem projeto pré-selecionado pelo Ministério das Cidades

Melhoria urbana
Proposta é para mobilidade urbana, iluminação, drenagem e paisagismo.
Bonito está entre os 18 municípios de Mato Grosso do Sul que tiveram propostas pré-selecionadas no programa Avançar Cidades-Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades.
A prefeitura local foi incluída entre as 329 cidades com até 250 mil habitantes do país que pleiteiam R$ 2,8 bilhões em recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para a execução de obras de mobilidade urbana.
Segundo informações do Ministério das Cidades, os municípios apresentaram projetos para financiamentos de obras de pavimentação de vias urbanas, implantação ou requalificação de estações e abrigos de sistemas de transporte coletivo, acessibilidade em calçadas, ciclovias e ciclofaixas, bicicletários, sinalização viária, iluminação, drenagem, arborização e paisagismo.
Agora o município deve apresentar ao agente financeiro do programa (Caixa Econômica Federal) o projeto básico do empreendimento e documentações necessárias para a análise de risco e de engenharia. As propostas que tiverem parecer favorável nas análises de risco e de engenharia serão validadas.
Os projetos do Avançar Cidades integram o projeto Pró-Transporte, que oferece taxas de juros de empréstimo de 6% ao ano, com prazo de pagamento de até 20 anos.
Além da prefeitura de Bonito foram selecionados, em MS, projetos das prefeituras de Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã e Sonora.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS