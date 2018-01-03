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Melhoria urbana

Bonito tem projeto pré-selecionado pelo Ministério das Cidades

Proposta é para mobilidade urbana, iluminação, drenagem e paisagismo.

Renan Nucci

Publicado em 03/01/2018 às 17:45

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Bonito está entre os 18 municípios de Mato Grosso do Sul que tiveram propostas pré-selecionadas no programa Avançar Cidades-Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades.

A prefeitura local foi incluída entre as 329 cidades com até 250 mil habitantes do país que pleiteiam R$ 2,8 bilhões em recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para a execução de obras de mobilidade urbana.

Segundo informações do Ministério das Cidades, os municípios apresentaram projetos para financiamentos de obras de pavimentação de vias urbanas, implantação ou requalificação de estações e abrigos de sistemas de transporte coletivo, acessibilidade em calçadas, ciclovias e ciclofaixas, bicicletários, sinalização viária, iluminação, drenagem, arborização e paisagismo.

Agora o município deve apresentar ao agente financeiro do programa (Caixa Econômica Federal) o projeto básico do empreendimento e documentações necessárias para a análise de risco e de engenharia. As propostas que tiverem parecer favorável nas análises de risco e de engenharia serão validadas.

Os projetos do Avançar Cidades integram o projeto Pró-Transporte, que oferece taxas de juros de empréstimo de 6% ao ano, com prazo de pagamento de até 20 anos.

Além da prefeitura de Bonito foram selecionados, em MS, projetos das prefeituras de Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Iguatemi, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã e Sonora.

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