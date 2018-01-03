Chuva forte interdita tráfego em três rodovias estaduais

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Renan Nucci

Publicado em 03/01/2018 às 16:41

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O Governo do Estado abriu 2.116 novas vagas para o ensino médio em Tempo Integral, com a inclusão de cinco escolas no rol das instituições de ensino estaduais que oferecem essa modalidade. A relação das unidades foi publicada nesta terça-feira (2.1) no Diário Oficial do Estado (DOE). Somadas às 3.500 vagas oferecidas desde o ano passado, serão 5.616 jovens estudantes atendidos pelo Estado na modalidade de tempo integral em 2018.

“A educação é uma das nossas prioridades e para nossa gestão é muito importante investir na melhoria das estruturas e na qualidade do ensino”, afirma o governador Reinaldo Azambuja, sobre os investimentos feitos na Educação em MS. “Entendemos que só por meio da educação poderemos melhorar a qualidade de vida no nosso país”, destaca o governador. 

Diretriz do Ministério da Educação (MEC), o ensino médio de Tempo Integral vem sendo aplicado em Mato Grosso do Sul por meio do Programa Escola de Autoria, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação (SED). Em 2017, 3.500 estudantes do Estado foram beneficiados pelo programa, que já coleciona inúmeros resultados positivos nas 12 escolas em que atua.

Oito delas estão situadas em Campo Grande e outras quatro distribuídas pelos municípios de Corumbá, Dourados, Maracaju e Naviraí. A partir deste ano, mais cinco unidades oferecerão essa oportunidade a seus estudantes, acrescentando as 2.116 novas vagas com mais três escolas na Capital, mais uma em Dourados e outra em Ponta Porã.

Série de matérias do Portal MS mostrou os efeitos positivos dessa nova metodologia na aprendizagem. Com experiências diversificadas para enriquecer o currículo dos alunos, as escolas de tempo integral de MS têm em sua programação desde aulas no estilo “MasterChef” com convidados ilustres da culinária sul-mato-grossense a experimentações em robótica que extrapolam os muros da escola para beneficiar a comunidade.

As disciplinas eletivas complementam a base nacional comum curricular, expandindo e aplicando os conhecimentos para as diferentes realidades que os jovens irão encontrar. Cada escola fica responsável pela montagem da grade de disciplinas opcionais, sob supervisão da SED.

Confira o quantitativo de vagas e a relação das escolas que oferecem a modalidade integral para o ensino médio em 2018. O período de matrículas na rede estadual vai de 8 a 12 de janeiro, para quem já fez a pré-matrícula. Já no dia 14 de janeiro haverá nova designação para as vagas remanescentes, com prazo que se estenderá do dia 15 a 19 deste mês.

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