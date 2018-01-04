MS-338 deve ser liberada hoje para todos os tipos de veículos

Interditada parcialmente desde o dia 2 de janeiro, devido ao desmoronamento de parte da pista, o trecho da rodovia MS-338 deve ser liberado nesta quinta-feira (04) para todos os tipos de veículos. A via está em meia pista e só permite a passagem de veículos de passeio e caminhões leves.

De acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o desvio na lateral da própria pista, no sentido oposto do rompimento, já está em execução e deve ser finalizado no final da tarde, quando então será permitido o tráfego de todos os tipos de veículos.

Rompimento de galerias

O desmoronamento desse trecho da MS-338, precisamente a 21 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, aconteceu no terça-feira (02) e, desde então, o local vem sendo 100% monitorado por uma equipe da empresa que realiza a restauração da rodovia, a Pavi Service. Na tarde de ontem, com a melhoria do clima, a empresa iniciou o transporte dos materiais para o desvio e hoje deve concluir os trabalhos.