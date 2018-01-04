Preços da gasolina e do diesel diminuem hoje nas refinarias

Nesta quinta-feira (04), uma nova alteração no preço da gasolina e do diesel foi anunciada. Ontem (03), conforme noticiou o jornal "O Pantaneiro", a gasolina havia diminuído 0,1% e o diesel aumentado 0,6%.

As variações de preço fazem parte de reajustes frequentes praticados pela Petrobras, “em busca de convergência no curto prazo com a paridade do mercado internacional”, segundo a estatal.

O preço final ao consumidor, nas bombas, dependerá de cada empresa revendedora e dos próprios postos de combustíveis. O histórico das últimas variações praticadas pela Petrobras está disponível na página da estatal na internet.