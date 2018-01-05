Morador encontra jiboia de um metro de comprimento na varanda de casa

Geral
Apesar da fama de perigosa e do tamanho, a jiboia não é peçonhenta e pode ser encontrada em vários locais, como na região do pantanal
Uma jiboia de aproximadamente 1 metro foi capturada na varanda de uma casa, na manhã de ontem (3), na Rua Afonso Pena, no Bairro Universitário, em Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a dona da residência encontrou o bicho na varanda e acionou a corporação. O bicho, então, foi capturado e solto em um espaço de mata nativa, distante da área urbana
Apesar da fama de perigosa e do tamanho, a jiboia não é peçonhenta e pode ser encontrada em vários locais, como na região do pantanal. Ao contrário da Sucuri, a jiboia não consegue comer animais de grande porte. Por ter uma valor comercial alto, a espécie é muito perseguida por caçadores e traficantes de animais.
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