Marcelo Iunes se reúne com Rose Modesto para apoio a demandas municipais

O prefeito Marcelo Iunes se reuniu com a governadora em exercício Rose Modesto na tarde de sexta-feira, na Governadoria, em Campo Grande. Na ocasião, acompanhado do vereador Manoel Rodrigues, o convênio para reforma e ampliação da Santa Casa de Corumbá e para construção do novo pronto-socorro foi discutido, bem como repasses do Estado para o hospital.

Desde o início do seu mandato como prefeito, Iunes tem buscado ampliar o diálogo com o Governo do Estado para que a contribuição financeira do Estado para o setor aumente. O secretário de saúde de Mato Grosso do Sul, Carlos Coimbra, firmou compromisso de ajudar a Santa Casa com novos equipamentos.

A reunião também teve como assunto a transformação da Receita Federal em Corumbá em Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), o retorno do voo comercial pela Azul ou outra empresa de Corumbá para Campo Grande e a Lei da Pesca. A volta desse voo comercial é reivindicação do trade turístico e teve apoio da governadora que dará total apoio ao prefeito para recuperar o voo. O trade turístico levou essa demanda nesta semana ao chefe do Executivo corumbaense.