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Juízes de MS julgaram mais de 322 mil processos em 2017

Destes, foram 200.674 sentenças proferidas na Justiça Comum e 121.628 nos Juizados

Schimene Duque Weber

Publicado em 09/01/2018 às 11:16

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Entre os meses de janeiro e dezembro de 2017, os juízes do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul julgaram 322.302 processos em 1º Grau (Justiça Comum e Juizados). Destes, foram 200.674 sentenças proferidas na Justiça Comum e 121.628 nos Juizados, de acordo com dados estatísticos referentes a processos e procedimentos apurados pela Assessoria de Planejamento do TJMS.

Atualmente estão em andamento 809.828 feitos em 1º Grau, dos quais 698.726 tramitam na Justiça Comum e 111.102 nos Juizados Especiais. No último ano foram distribuídos 429.225 processos/procedimentos em todas as comarcas de MS, sendo 306.364 na Justiça Comum e 122.861 nos Juizados Especiais.

Dados do início do ano de 2018 apontam que as quatro comarcas sul-mato-grossenses de Entrância Especial concentram 60% dos processos/procedimentos em andamento no Estado: Campo Grande possui 388.623 feitos em andamento, Dourados, 49.340, Três Lagoas, 35.096, e Corumbá, 19.913 processos.

Em relação às movimentações do Poder Judiciário, no ano de 2017 os juízes sul-mato-grossenses proferiram, além das sentenças, 339.425 decisões interlocutórias e 717.340 despachos na Justiça Comum. Nos Juizados, foram 48.731 decisões interlocutórias e 132.528. O total geral da movimentação foi de 388.156 decisões interlocutórias e 849.868 despachos.

Processos Eletrônicos – Dos processos em andamento no Poder Judiciário de MS em 1º Grau, 760.382 (93,89%) tramitam no formato eletrônico, com apenas 49.446 processos físicos (6,11%) ainda em tramitação.

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