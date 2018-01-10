Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:33

Buscar

Últimas notícias
X

Cidades

Governo vai investir mais de R$ 1 milhão para asfaltar vias de três municípios de MS

O recurso será aplicado na pavimentação asfáltica de vias urbanas

Renan Nucci

Publicado em 10/01/2018 às 16:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com o lema de levar mais asfalto e bem-estar para a população sul-mato-grossense com obras de infraestrutura urbana, o Governo do Estado divulgou hoje (10.1), no Diário Oficial do Estado, três resultados de licitações que irão contemplar com investimentos de mais de R$ 1 milhão três municípios de Mato Grosso do Sul: Pedro Gomes, Rio Negro e Ladário. O recurso será aplicado na pavimentação asfáltica de vias urbanas.

Para Rio Negro foi divulgado o resultado das obras que serão executadas na Rua Santos Dumont, que receberá investimentos da ordem de R$ 398.760,37 mil. Já em Ladário serão investidos R$ 572.523,15 mil, na pavimentação e drenagem no setor 4 do município.  E Pedro Gomes receberá R$ 488.631,00 em parte das ruas Santopolis, 1º de Abril, Fortaleza e 15 de Novembro. Os investimentos totalizam recursos da ordem de R$ 1.459.914,52.

Os resultados podem ser conferidos na página 20 e 21.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo