MS participa de mobilização nacional contra o uso de álcool por motoristas neste sábado

Trânsito
Forças de segurança vão intensificar fiscalização em todo o Estado
Mato Grosso do Sul por meio das policiais Militar e Civil, também realiza neste sábado (13) mais uma operação Lei Seca, que marca o início das ações do calendário de mobilização nacional, que tem como meta diminuir os índices de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção. A iniciativa está dentro do Fórum Permanente das Operações Lei Seca.
As ações que acontecem simultaneamente em todo Brasil ocorrerão entre às 16h de sábado e 4h da manhã de domingo (14), e consiste na realização de diversas atividades. As rodovias estaduais também terão operações realizadas pelo 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).
Em 2017, essa mesma ação abordou 19,3 mil motoristas pelo país, dos quais 2,5 mil estavam com sintomas de embriaguez.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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