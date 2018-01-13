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Se chuva der trégua, MS-338 pode ser liberada nesta segunda-feira

Rodovia foi totalmente interditada na quarta-feira (10)

Renan Nucci

Publicado em 13/01/2018 às 13:03

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Danificada por conta das chuvas, a rodovia MS-338, que liga Santa Rita do Pardo a Bataguassu, deve ser liberada na segunda-feira (15). Conforme o coordenador da Diretoria de Empreendimentos Viários da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Arsil Silva Garcez, o andamento das obras no local depende da trégua nas chuvas.

Segundo o site Dourados News, as obras de recuperação da rodovia seguem em ritmo acelerado. “Se as chuvas derem trégua podemos liberar o trecho já na segunda-feira. Estamos trabalhando em ritmo intenso. Lá vamos aproveitar parte do desvio que já havia sido feito e também faremos duas rampas, que permitirão a liberação do tráfego enquanto a parte que desmoronou poderá será refeita ao mesmo tempo”, explicou Garcez.

A rodovia MS-338 foi totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista. A via estava parcialmente interditada desde o dia 2 de janeiro, quando o tráfego estava liberado apenas um veículo por vez. Desde então, uma empresa contratada pelo Governo do Estado vinha fazendo o monitoramento da pista e já havia realizado um desvio.

Ainda conforme o site Dourados News, a rodovia passa atualmente por trabalhos de recapeamento em 60,2 km de extensão, com investimentos de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo do Estado. Com a atual restauração, a pista também receberá um sistema de drenagem reforçado em alguns pontos, o qual já foi previsto à época da realização do projeto executivo de recapeamento.

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