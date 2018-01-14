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Funtrab inicia processo para contratação de indígenas para colheita da maçã em SC e RS

Schimene Duque Weber

Publicado em 14/01/2018 às 11:51

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A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) já iniciou o processo seletivo para a contratação de indígenas para trabalharem na colheita de maçã nas empresas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa intermediação é resultado da parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Trabalho (MPT/MS) e empresas frutícolas desses dois estados.

O processo seletivo em andamento é para a contratação de 115 índios que moram no Estado. Os que forem aprovados trabalharão na colheita, seleção e embalagem das maçãs em uma empresa de Bom Jesus (RS). A empresa oferece um salário de R$1.185,00, acrescidos de transporte, almoço e alojamento.

A colheita da safra de maçã começa no fim deste mês e dura até 90 dias. Muitas empresas pagam também por produtividade, o que eleva a renda do trabalhador.

Graças a essa união de esforços entre Governo do Estado, MPT e empresas do RS e SC, muitas famílias de índios terena e guarani-kaiowa estão tendo oportunidade de conseguir uma ocupação com contrato firmado e com todas as garantias. No ano passado, mais de 500 indígenas foram contratados para a colheita e a expectativa é de que, com o passar dos anos, o número de contratados chegue a 2 mil por safra.

No final do ano passado, cerca de 400 índios de Mato Grosso do Sul foram contratados para trabalharem no raleio das plantações de maçã em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

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