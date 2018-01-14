Prêmio de R$ 12 milhões da Mega-Sena sai para três apostas

A Caixa promoveu na noite deste sábado (13) em Pomerode (SC) o concurso 2.004 da Mega-Sena, que teve 3 apostas vencedoras, que irão dividir o prêmio de pouco mais de R$ 12 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 05 - 14 - 23 - 35- 45. Cada ganhador levará R$ 4.095.573,45. Os bilhetes vencedores são de Curitiba (PR), Julio de Castilhos (RS) e Santa Rita do Passa Quatro (SP).

A Quina teve 79 ganhadores. Cada um vai levar R$ 28.198,54. Outras 6.444 apostas acertaram a Quadra. O prêmio para cada vencedor é de R$ 493,85.

O concurso 2.005 da Mega-Sena será realizado na próxima quarta-feira (17). O prêmio estimado é de R$ 12 milhões.