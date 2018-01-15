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Educação

Começa etapa de efetivação de matrícula na Rede Estadual de Ensino

A garantia de vaga na escola para qual o estudante foi designado termina nesta sexta-feira (19)

Renan Nucci

Publicado em 15/01/2018 às 17:45

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A nova etapa de pré-inscrição e matrícula na Rede Estadual de Ensino, para as vagas remanescentes, será realizada esta semana, até o dia 19. Os estudantes da Capital, com interesse no passe do estudante, devem realizar o procedimento até 17.

É necessário que os estudantes, ou responsáveis em caso de menores de idade, apresentem a cópia da certidão de nascimento ou casamento; RG (para maiores de 18 anos); comprovante de endereço; guia de transferência (se for o caso); histórico escolar (se for o caso).

A garantia de vaga na escola para qual o estudante foi designado termina nesta sexta-feira (19). Caso a matrícula não seja efetivada até sexta, este estudante continuará concorrendo, mas para as escolas marcadas como segunda e terceira opção no ato da pré-inscrição.

Os doadores de medula ou de sangue devem apresentar a carteirinha ou declaração de doador. Os estudantes menores de 18 anos têm até 30 dias após a efetivação da matrícula para apresentar a carteira de vacinação. Para os estudantes com necessidades especiais é necessário apresentar laudo médico com CID.

A relação de estudantes designados está disponível no site da Matrícula Digital. Mais informações na Central de Matrícula: 0800-6470028.

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