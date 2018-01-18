Ministério Público investiga possível dano ambiental em Piraputanga

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, sob responsabilidade da Promotora de Justiça Angélica de Andrade Arruda, instaurou um Inquérito Civil, publicado no Diário Oficial do Ministério Público desta quinta-feira (18), para apurar um dano ambiental em Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Conforme as informações da publicação, o procedimento deverá apurar possível dano ambiental em decorrência da construção de uma estrada em área de preservação permanente, praticado pelo proprietário de um terreno de cultivo.

O Inquérito Civil está disponível na R. Luiz da Costa Gomes, nº 544, na Vila Cidade Nova, a quem possa interessar. Para conferir a íntegra da publicação, clique aqui.