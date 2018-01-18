Sejusp prepara abertura de concurso para a Coordenadoria-Geral de Perícias

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) estuda a possibilidade de abertura de concurso público para cargos na Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP) de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário Antônio Carlos Videira, é feito levantamento do impacto econômico no orçamento do Estado para a criação de 220 vagas de médico legista (50), perito criminal (50), perito papiloscopista (50) e de agente de polícia científica (70).

Nesta manhã, Videira esteve reunido com a cúpula da CGP para tratar, entre outros assuntos, sobre o processo seletivo. Segundo ele, a maior dificuldade da Sejusp está relacionada com a contratação de médicos legistas em cidades do interior.

"Queremos regionalizar o atendimento dos legistas, para que possam adequar seus outros expedientes em clínicas e hospitais, sem interferir nos plantões das unidades de perícia", disse.

Ainda não há previsão para abertura do concurso, já que depende de sanção do governador Reinaldo Azambuja, entretanto, o projeto é desenvolvido com caráter emergencial, pois a CGP enfrenta problemas com o efetivo.

Coincidentemente, nesta quinta-feira, o Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep) do Ministério Público Estadual tornou pública a instauração de inquérito para apurar o baixo número de servidores da CGP.