Vídeo mostra captura de tamanduá-mirim que tentava entrar em residências

Meio Ambiente
Captura foi realizada pela Polícia Militar Ambiental na noite da última quarta-feira (17)
Crédito do vídeo: Schimene Weber
Um vídeo divulgado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) mostra a captura de um tamanduá-mirim realizada na noite da última quarta-feira (17), em Campo Grande.
De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da PMA, moradores do bairro Centro-Oeste acionaram as autoridades porque o animal estava tentando entrar em algumas residências no local.
A PMA realizou a captura do tamanduá rapidamente, com uso de luvas especiais, e o colocou em uma caixa de contenção. Ele foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande, que decidirá sobre a sua soltura.
Confira, abaixo, as imagens divulgadas:
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