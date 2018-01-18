Vídeo mostra captura de tamanduá-mirim que tentava entrar em residências

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) mostra a captura de um tamanduá-mirim realizada na noite da última quarta-feira (17), em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação da PMA, moradores do bairro Centro-Oeste acionaram as autoridades porque o animal estava tentando entrar em algumas residências no local.

A PMA realizou a captura do tamanduá rapidamente, com uso de luvas especiais, e o colocou em uma caixa de contenção. Ele foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), de Campo Grande, que decidirá sobre a sua soltura.

Confira, abaixo, as imagens divulgadas: