Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar até R$ 20 milhões na terça

Nenhum apostador acertou os seis números sorteados deste sábado (20) e a Mega-Sena acumulou mais uma vez. No próximo sorteio, que será na terça-feira (23) o prêmio é de R$ 20 milhões.

Os números sorteados no Caminhão da Sorte, que está estacionado em Itupeva (SP) pelo concurso 2.006 foram: 01, 09, 14, 20, 25, 54.

Na quina 71 apostas ganharam R$ 31.319,78 cada. Já na quadra 5.500 apostadores levaram R$ 577,58.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na Caixa e ser maior de 18 anos.

O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.