Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:38

Buscar

Últimas notícias
X

Risco

Coxim emite decreto elevando a 19 municípios de MS em situação de emergência

istema Integrado de Informações Sobre Desastres contabiliza 70.235 pessoas afetadas direta ou indiretamente pelos estragos causados pelas chuvas em todo o Estado

Renan Nucci

Publicado em 23/01/2018 às 15:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As chuvas intensas fizeram mais um município sul-mato-grossense decretar situação de emergência, elevando a 19 o número de cidades nessa situação em todo o Estado. Em Coxim, chuvas intensas foram a causa do decreto que contabiliza danos nas áreas urbana e rural.

A publicação foi feita pela prefeitura no dia 9 deste mês, mas comunicada somente hoje (22.01) à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec/MS) quando passou a constar oficialmente no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres (S2ID).

Até o momento, estão oficializados decretos municipais de emergência em Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Miranda, Rio Verde de Mato Grosso, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete Quedas, Tacuru, Iguatemi, Mundo Novo, Amambai, Bela Vista, Antônio João e Coxim.

A maioria deles foi feita com base em chuvas intensas, mas há registros também em decorrência de vendaval, enxurradas e alagamento. Várias das ocorrências são relacionadas ao início do período das chuvas, ainda no ano passado.

Nesta semana, equipes da Defesa Civil farão visitas técnicas em mais sete municípios para avaliar os estragos provocados pelas chuvas: Mundo Novo, Antônio João, Caracol, Santa Rita do Pardo, Bela Vista, Corguinho e Brasilândia.

Coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Isaías Ferreira Bittencourt explica que as visitas técnicas são feitas não somente para averiguar os estragos, mas também com o intuito de identificar se eles atendem aos pré-requisitos descritos em normativa nacional como tendo sido efetivamente provocados por desastres naturais.

Apoio para reconstrução

Nesta manhã, o coordenador estadual da Defesa se reuniu com equipe da prefeitura de Amambai para tratar da situação do município. Assim como Porto Murtinho, ele terá a situação de emergência homologada via parecer no Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres com o intuito de buscar recursos federais para a reconstrução dos locais afetados.

Em outros sete municípios, o Estado publicou decreto estadual de emergência ratificando o do município com o intuito de enviar recursos e suporte da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para recuperação estradas, pontes e acessos. São eles: Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas e Iguatemi.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo