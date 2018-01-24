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Habitação

Governo entrega casas em Bodoquena e moradores comemoram

As unidades habitacionais construídas formam o Loteamento Bandeira II

Renan Nucci

Publicado em 24/01/2018 às 17:30

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Quarenta e cinco novas moradias foram entregues pelo Governo do Estado em Bodoquena nesta quarta-feira (24.1). As chaves dos imóveis foram repassadas aos moradores pela governadora em exercício Rose Modesto e pelo prefeito da cidade, Kazu. Satisfeitos, os proprietários comemoraram a entrega das casas com condições facilitadas: “as parcelas cabem no bolso”.

O casal David e Mayara Felizardo, de 30 e 21 anos, foi contemplado com uma unidade habitacional. “Não teríamos condições de fazer um financiamento normal se não tivessemos a ajuda do Governo do Estado e da prefeitura. Hoje em dia, a gente trabalha e trabalha, mas mesmo assim é difícil. Por isso é importante essa ajuda do poder público para darmos um salto na vida e sair do aluguel”, disse o marido.

Outra beneficiada foi a repositora Elizangêla Schenermamm, 33. “Eu vou sair da casa da minha sogra para morar na minha casa. Será uma alegria poder investir aqui”, contou. “Peguei uma parcela de R$ 490 que cabe no bolso. Agora, o objetivo é fazer as melhorias”, emendou ela, destacando a infraestrutura do bairro: “tem asfalto, escola e uma boa vizinhança”.

Ao entregar as casas, Rose Modesto ressaltou o esforço conjuntos dos envolvidos na construção dos imóveis, que teve início em 2015. “Essa entrega é fruto do esforço dos governos e da população. Tudo que planejamos em nossas vidas começa pelas nossas moradias. Por isso, a área da habitação é uma das prioridades do governador Reinaldo Azambuja”, afirmou. “Estamos no caminho certo, com parcerias para melhorar a vida da população”, completou

A qualidade do empreendimento foi destaque do prefeito Kazu. “Um residencial com asfalto, energia e água. Fizemos uma obra bem feita para fazer uma vez só. As casas foram bem construídas”, garantiu. O secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli acrescentou: “a obra dá mais qualidade de vida e melhor convívio para as pessoas. Entre as áreas da infraestrutura, a habitação é a que mais impacta a população”.

Estrutura

As unidades habitacionais construídas em Bodoquena formam o Loteamento Bandeira II. Elas foram edificadas por meio do Programa Habitacional Financiado e Subsidiado, do Governo do Estado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). No local foram investidos R$ 3,4 milhões, sendo R$ 336 mil dos cofres estaduais – o restante de contrapartida da União e do município.

Cada casa possui 42m² de área construída, divididos em sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço coberta. “Todas já estão adaptadas para pessoas com deficiência”, frisou o engenheiro responsável pela construção, Gustavo Castro. As moradias foram destinadas para famílias com renda mensal entre R$ 1,3 mil e R$ 3,5 mil e que têm capacidade de comprometer 30% da renda com financiamento.
Evento

Entre as autoridades presentes no evento de entrega das moradias estavam a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular do Estado (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez; o deputado estadual Enelvo Felini, representantes da Caixa Econômica Federal (agente financeiro da construção) e vereadores de Bodoquena.

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