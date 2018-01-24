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Solidariedade

Projeto 'Eu Preciso Alimentar Alguém' atende famílias em estado de vulnerabilidade

O projeto foi elaborado após uma parceria entre a Igreja Renovo do Senhor e a Assistente Social Tayla Garcia

Schimene Duque Weber

Publicado em 24/01/2018 às 11:20

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O projeto 'Eu Preciso Alimentar Alguém', elaborado após uma parceria entre a Igreja Renovo do Senhor, com sedes em Aquidauana e Anastácio, e a Assistente Social Tayla Garcia.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" entrou em contato com a Assistente Social para saber mais sobre o projeto. "Nós atendemos famílias em estado de vulnerabilidade. Elas preenchem um cadastro com informações básicas sobre o núcleo familiar e a renda. Posteriormente, agendamos uma visita para verificação da vulnerabilidade dos indivíduos e, então, os ajudamos com uma cesta básica", disse.

Ela também explicou que, além da cesta básica, o projeto visa dar suporte para que a família em questão possa prosperar. "Nós sempre tentamos encaminhar os adultos para algum trabalho. Sempre estamos em contato com a Casa do Trabalhador e com os membros da Igreja, para ver em qual vaga o indivíduo se encaixa", pontuou.

Serviço

A arrecadação de alimentos está sendo realizada nas duas sedes da Igreja. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99937-9009, com Tayla Garcia.

Templo Sede - Rua Américo de Souza, s/n, Centro de Anastácio;

Filial 1 - Rua Duque de Caxias, nº 3539, Vila Eliane, em Aquidauana.

 

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