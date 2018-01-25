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Gestão Pública

Governo libera atualização cadastral permanente para o servidor estadual

Atualização permanente está disponível no Portal do Servidor

Schimene Duque Weber

Publicado em 25/01/2018 às 11:00

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No mês em que o Portal do Servidor ultrapassou a marca de 10 milhões de acessos, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), lança uma nova ferramenta: a Atualização Cadastral Permanente.

A nova funcionalidade disponível no Portal do Servidor permite de forma rápida, a consulta de informações já vinculadas a matrícula, alteração de dados que porventura estejam incorretos, e o anexo de documentos atualizados, tais como diplomas e certidões. Com isso a gestão estadual visa manter uma atualização cadastral contínua dos mais de 70 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas do poder executivo estadual.

O objetivo, segundo o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, vai além de manter atualizados os dados dos servidores públicos. “A cada modernização do Portal do Servidor, sempre pensamos em como podemos estar mais perto do servidor. E a atualização cadastral online facilita para que aquele servidor que reside no interior e que mudou seu endereço, por exemplo, possa manter seus dados atualizados junto ao setor de recursos humanos do Governo do Estado, permitindo que ele faça essa alteração pelo computador ou ate do próprio celular” observou Assis.

Para atualizar os dados, o servidor deve preencher matrícula e senha individual de acesso no Portal do Servidor. No menu “serviços” basta escolher a opção “atualização cadastral”, que possui os campos: ajuda, dados pessoais, endereço, e documentos.

Caso tenha esquecido a senha, o servidor deve escolher a opção “esqueci minha senha” e seguir as orientações. Caso não possua nenhum e-mail no cadastro de pessoal, o servidor deve entrar em contato com a área de recursos humanos do seu órgão de origem para que seja cadastrado um endereço de e-mail, onde possa receber uma nova senha em caso de esquecimento. Servidores aposentados e pensionistas devem procurar a Agência de Previdência Social (Ageprev).

As informações serão armazenadas junto ao banco de dados do departamento de tecnologia da Superintendência de Folha de Pagamento, e fornecidas em tempo real para setor de recursos humanos dos órgãos.

Serviços do Portal do Servidor

Desenvolvido há dois anos por servidores da Superintendência da Folha de Pagamento, sem custos adicionais para o Governo do Estado, o Portal do Servidor traz informações relacionadas a serviços, direitos e benefícios do servidor, calendário de pagamentos, demonstrativos de margens consignáveis, interatividade com as redes sociais do Governo, fale conosco, e o canal de mensageria, onde são enviados informativos e mensagens individuais ou coletivas, direcionadas para o servidor, e com filtro por órgão, ou cidade.

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