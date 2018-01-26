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Anunciado investimento para pavimentação em Jardim e mais 8 municípios

Investimentos podem chegar podem chegar a mais de 10 milhões

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2018 às 17:34

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O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (24/01), 11 licitações que irão contemplar nove municípios com pavimentação asfáltica. De acordo com a coordenadoria de licitações da AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), os investimentos podem chegar podem chegar a mais de 10 milhões.

Segundo Secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, o grande número de licitações lançadas nos últimos dias só reforçam o compromisso do Governo com os municípios. “Nossa premissa desde o primeiro dia de Governo é trabalhar indistintamente pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e esses maciços investimentos são a prova disso. Esse será o maior programa de pavimentação urbana da história do Estado”, conclui.

De acordo com as publicações, serão beneficiados com serviços de recapeamento, drenagem e nova pavimentação os municípios de Jardim, Bodoquena, Porto Murtinho, Nioaque, Camapuã, Juti, Coronel Sapucaia, Taquarussu e Terenos.  O município de Jardim é um dos que receberá os maiores investimentos, com obras orçadas em R$ 3.211.815,09 para realização da obra de drenagem de águas pluviais, visando atender a estrada de acesso ao cemitério dos heróis e o conjunto habitacional da Vila Angélica, onde serão realizados 2.071,13 metros de drenagem. 

Segundo o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro, outras regiões ainda serão contempladas com estes serviços. “Um exemplo disso é a drenagem e pavimentação da região da Vila Brasil, que ainda está para sair em edital, só esta obra deve ultrapassar o investimento de quatro milhões de reais”.
 
A contrapartida do Governo do Estado de MS ainda contempla a pavimentação e drenagem de parte da Rua Clemente Barbosa, e das ruas Jade, Antônio Pinto Correa Filho e Opala, na Vila Teixeira em Jardim.
As tomadas de preço acontecem a partir do dia 8 de fevereiro, na sede da AGESUL - (Bloco XIV - Parque dos Poderes - Campo Grande-MS).
 

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