Depois de Ladário, Carreta da Justiça atenderá em Bodoquena

Durante toda a semana, a população de Ladário teve a oportunidade de utilizar os serviços da Carreta da Justiça. Assim, a unidade móvel levou a justiça para mais perto da população e realizou 113 reconhecimentos de união estável, com a devida conversão em casamento.

No total, foram abertas 134 ações com um fluxo de mais de 400 pessoas sendo atendidas pela equipe do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela unidade móvel da justiça. Além das ações envolvendo união estável, foram realizados 12 divórcios, oito ações de alimentos e uma execução de alimentos.

Como a carreta disponibiliza vários serviços, 10 ladarenses aproveitaram para obter a carteira de identidade, emitida pelo Instituto de Identificação; 48 para receber atendimento da Defensoria Pública e outros 37 para consultas, atendimentos e orientações gerais.

Importante lembrar que a unidade móvel tem jurisdição em todo o Estado e competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante suas jornadas, assim como atuar em mutirões processuais, além de processos do Tribunal do Júri.

A próxima cidade a receber a carreta da Justiça será Bodoquena, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. A seguir virá Guia Lopes da Laguna, de 5 a 9 de fevereiro.

A carreta tem a estrutura de um pequeno fórum, com gabinete para o juiz, salas para Defensoria Pública e Ministério Público, recepção, espaço para advogado, além de copa e banheiros. O sucesso da iniciativa inédita no país é tão grande que foi necessário montar um roteiro de atendimento para 2017 e 2018.

Calendário - A comarca de Caracol receberá a Carreta de 26 de fevereiro a 2 de março, e de 5 a 9 de março será a vez de Antônio João, seguido de Aral Moreira, de 12 a 16 de março. Em abril, terão os atendimentos da unidade móvel Coronel Sapucaia (02 a 06/04), Paranhos (09 a 13/04) e Tacuru (16 a 20/04).

Em maio, a Carreta da Justiça atenderá os munícipes de Rochedo (7 a 11/05), Corguinho (14 a 18/05) e Paraíso das Águas (28 a 30/05). E para finalizar os atendimentos nos primeiros seis meses, teremos Jaraguari (4 a 08/06), Alcinópolis (18 a 22/06) e Figueirão (25 a 29/06).

Desde agosto de 2016, com o lançamento do programa “Judiciário em Movimento”, que tornou 100% dos municípios de MS sedes de comarcas, a população sul-mato-grossense vive uma nova realidade quanto ao poder Judiciário.

Com isso, os municípios de Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Rochedo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Tacuru, Taquarussu e Vicentina estão sendo atendidos pela Carreta da Justiça.