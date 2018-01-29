Definidas empresas que vão concluir as obras do Aquário do Pantanal

Capital
A conclusão do Aquário do Pantanal só será possível graças a um termo de acordo firmado pelo Governo do Estado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e o Tribunal de Contas do Estado
As duas empresas que irão concluir o Aquário do Pantanal já foram definidas. A obra está a cargo da Construtora Maksoud Rahe Ltda e da Tecfasa Brasil Soluções em Eficiência Energética Ltda. Publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (29.1), os contratos são de, respectivamente, R$ 27,5 milhões e R$ 11,2 milhões.
Enquanto a Maksoud Rahe ficou com a conclusão do prédio, a Tecfasa é a responsável pelos serviços técnicos especializados para o Sistema de Suporte a Vida (filtragem, automação e iluminação) e também para a construção cenográfica.
A conclusão do Aquário do Pantanal só será possível graças a um termo de acordo firmado pelo Governo do Estado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e o Tribunal de Contas do Estado.
Incluída no Programa Obra Inacabada Zero, a construção iniciada em 2011 como sendo do maior aquário de água doce do planeta foi interrompida em 2016 devido a questões jurídicas envolvendo a empresa vencedora da licitação, que rescindiu o contrato. A segunda colocada não quis assumir a obra.
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