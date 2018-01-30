Mato Grosso do Sul será ponto mundial de formação de voluntários em 2018

Campo Grande irá sediar um dos maiores eventos espíritas do mundo em formação de volutariado

Com mais de 60 anos de história e milhares de vidas impactadas, volta a Campo Grande em 2018 mais uma Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza – Promoção Social Espírita. A 62ª CONCAFRAS-PSE será realizada entre 10 e 13 de fevereiro de 2018, na Uniderp - Universidade Anhanguera, e espera reunir cerca de 2 mil participantes, entre crianças, jovens e adultos do Brasil e do exterior.



O evento reúne voluntários, simpatizantes, trabalhadores espíritas e pessoas em geral que têm interesse nas mais diversas áreas de assistência e promoção social como atendimento a crianças, adolescentes, idosos, gestantes e outros grupos sociais.

Neste ano, o evento será realizado simultaneamente em Uberlândia, MG. Na última edição na Capital sul-mato-grossense, em 2006, a CONCAFRAS reuniu cerca de cinco mil participantes na Uniderp, formando novos núcleos de trabalho social na cidade e no interior de Mato Grosso do Sul e incrementando tarefas já realizadas, por meio da capacitação de pessoal com cursos ministrados por voluntários especializados de diversas partes do país.

Com trabalhos de assistência e promoção social implantados em vários continentes, a Concafras em Campo Grande irá receber ainda cerca de cinquenta estrangeiros do Paraguai, Bolívia e Panamá, para capacitação e implementação de atividades de voluntariado e promoção social espírita nessas regiões.

APOIO



A 62ª CONCAFRAS-PSE conta ainda com apoio de diversas entidades locais, entre elas o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Uniderp-Anhanguera, Consórcio Guaicurus, entre outros.



Conhecendo a CONCAFRAS

A CONCAFRAS-PSE - Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita - é um encontro anual de trabalhadores espíritas realizado há 62 anos. Realizada sempre no período de Carnaval, o evento promove a fundação e aperfeiçoamento de centenas de trabalhos de assistência e promoção social espírita em todo o país.

O evento é aberto ao público, tendo como enfoque o público espírita ou simpatizante e demais interessados em trabalhos voluntários. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concafras.com. O custo é de R$ 140,00 para adultos e R$ 70,00 para crianças para os quatro dias, e inclui refeições durante o evento, alojamento e um livro sobre o congresso.