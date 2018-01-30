Mato Grosso do Sul será ponto mundial de formação de voluntários em 2018

Fraternidade
Neste ano, o evento será realizado simultaneamente em Uberlândia, MG
Campo Grande irá sediar um dos maiores eventos espíritas do mundo em formação de volutariado
Com mais de 60 anos de história e milhares de vidas impactadas, volta a Campo Grande em 2018 mais uma Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza – Promoção Social Espírita. A 62ª CONCAFRAS-PSE será realizada entre 10 e 13 de fevereiro de 2018, na Uniderp - Universidade Anhanguera, e espera reunir cerca de 2 mil participantes, entre crianças, jovens e adultos do Brasil e do exterior.
O evento reúne voluntários, simpatizantes, trabalhadores espíritas e pessoas em geral que têm interesse nas mais diversas áreas de assistência e promoção social como atendimento a crianças, adolescentes, idosos, gestantes e outros grupos sociais.
Neste ano, o evento será realizado simultaneamente em Uberlândia, MG. Na última edição na Capital sul-mato-grossense, em 2006, a CONCAFRAS reuniu cerca de cinco mil participantes na Uniderp, formando novos núcleos de trabalho social na cidade e no interior de Mato Grosso do Sul e incrementando tarefas já realizadas, por meio da capacitação de pessoal com cursos ministrados por voluntários especializados de diversas partes do país.
Com trabalhos de assistência e promoção social implantados em vários continentes, a Concafras em Campo Grande irá receber ainda cerca de cinquenta estrangeiros do Paraguai, Bolívia e Panamá, para capacitação e implementação de atividades de voluntariado e promoção social espírita nessas regiões.
APOIO
A 62ª CONCAFRAS-PSE conta ainda com apoio de diversas entidades locais, entre elas o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Uniderp-Anhanguera, Consórcio Guaicurus, entre outros.
Conhecendo a CONCAFRAS
A CONCAFRAS-PSE - Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza e Promoção Social Espírita - é um encontro anual de trabalhadores espíritas realizado há 62 anos. Realizada sempre no período de Carnaval, o evento promove a fundação e aperfeiçoamento de centenas de trabalhos de assistência e promoção social espírita em todo o país.
O evento é aberto ao público, tendo como enfoque o público espírita ou simpatizante e demais interessados em trabalhos voluntários. As inscrições podem ser feitas pelo site www.concafras.com. O custo é de R$ 140,00 para adultos e R$ 70,00 para crianças para os quatro dias, e inclui refeições durante o evento, alojamento e um livro sobre o congresso.
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