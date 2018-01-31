Governo lança mais asfalto e Jardim deve receber mais de R$ 4 milhões em investimentos

Levando mais infraestrutura urbana para os 79 municípios do Estado, o Governo lançou nesta quarta-feira (31.1) mais de R$ 5 milhões em investimentos para Jardim e Coxim. Foi publicado no Diário Oficial do Estado duas licitações que contemplam com mais asfalto os dois municípios.

Segundo a concorrência 009/2018, serão contemplados com pavimentação asfáltica e drenagem as ruas da Vila Brasil, em Jardim. De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a obra está orçada em R$ 4.585.513,49.

Outro município beneficiado é Coxim, que tem investimentos orçados em R$ 535.914,44 mil, correspondente a 2ª etapa do asfaltamento da Vila Jorge Ritt.