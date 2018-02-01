Moradora da Vila Pinheiro é vítima de estelionato

Uma mulher de 36 anos, moradora da Vila Pinheiro, foi vítima de estelionato na quarta-feira (31), em Aquidauana.

A vítima recebeu uma ligação do banco Itaú informando sobre um cheque em seu nome no valor de R$ 1335,00 que um suposto borracheiro estava tentando trocar em uma agência do banco em Campo Grande.

O homem que tentava trocar o cheque informou ao banco que recebeu de um cliente como pagamento da manutenção de uma camionete.

De imediato, o banco entrou em contato com a vítima e a mulher negou ter conta no Itaú. Ela informou que, devido a um problema de saúde, se aposentou recentemente e precisou abrir uma conta no Banco Bradesco, até então a vítima não tinha conta em nenhum banco.

A vítima entrou em contato com a Polícia Civil. O dono da borracharia passou detalhes da pessoa que passou o cheque.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e será investigado na Capital.