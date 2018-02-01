Prefeitura de Bonito licita construção de terminal de transbordo

A Prefeitura Municipal de Bonito, por intermédio da Secretaria de Administração e Finanças, realizará no dia 19 de fevereiro, ás 08h00 (na sala de Licitações), licitação na modalidade "Tomada de Preços" para a contratação de empresa especializada para execução da construção do terminal de transbordo de resíduos sólidos domiciliares do município.

Terminal (ou estação) de transbordo é o local (edificação) no qual os resíduos coletados pelos caminhões compactadores são transferidos para carretas com maior capacidade, que os transportam ao destino final - no caso o Aterro Sanitário de Jardim, a ser inaugurado.

Dotado de infraestrutura, equipamentos e pessoal treinado, o local é importante para a preservação do meio ambiente e da qualidade da vida da população.

Poderão participar da licitação empresas inscritas no cadastro de Fornecedores da Prefeitura ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento (até o terceiro dia da data fixada para o recebimento dos envelopes, 19 de fevereiro).