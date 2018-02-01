Prefeitura realiza obras de manutenção em ruas de Camisão

Geral
A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Obras está dando manutenção nas vias do distrito de Camisão. O prefeito Odilon Ribeiro esteve por lá na tarde desta quarta-feira (31) refazendo o caminho das máquinas, acompanhando o serviço e conversando com moradores.
Segundo o secretário de obras Mac, o trabalho deve durar uma semana e percorrer praticamente todas as vias do distrito
Ao término do trabalho em Camisão, a equipe seguirá para o distrito de Piraputanga.
É importante frisar que com o período de chuvas as condições das vias se tornam precárias, aumentando a demanda de trabalho do município.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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