Prefeitura realiza obras de manutenção em ruas de Camisão

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Obras está dando manutenção nas vias do distrito de Camisão. O prefeito Odilon Ribeiro esteve por lá na tarde desta quarta-feira (31) refazendo o caminho das máquinas, acompanhando o serviço e conversando com moradores.

Segundo o secretário de obras Mac, o trabalho deve durar uma semana e percorrer praticamente todas as vias do distrito

Ao término do trabalho em Camisão, a equipe seguirá para o distrito de Piraputanga.

É importante frisar que com o período de chuvas as condições das vias se tornam precárias, aumentando a demanda de trabalho do município.