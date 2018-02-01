Veículo que transportava gasolina de forma irregular é apreendido em Anastácio

Um veículo de uma empresa distribuidora de combustíveis foi apreendido no final da tarde de quarta-feira (31), ao ser pego transportando gasolina de forma irregular na BR-262, em Anastácio.

Conforme informações do registro policial, o veículo não tinha autorização ambiental para transporte de produtos perigosos e estava em desacordo com as exigências estabelecidas em lei. A irregularidade coloca em risco a vida do motorista e danos ao meio ambiente.

O motorista foi encaminhado para Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.