Diretoria do Conselho Estadual de Enfermagem toma posse hoje na Capital

Desde o dia 1º de janeiro deste ano a nova diretoria do Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), gestão 2018-2020, está atuando em prol dos 23 mim profissionais da enfermagem de Mato Grosso do Sul. E nesta sexta-feira (2) às 19h acontece, na Câmara Municipal de Campo Grande, a Solenidade de Posse dos novos conselheiros, da Chapa “Mudar para Avançar”, que irão gerir o conselho nesse triênio.

O evento é aberto a todas as pessoas em especial ao profissional da enfermagem, a solenidade de hoje dá a oportunidade a classe de conhecer seus representantes no Coren-MS. Acompanhar as ações do conselho ajuda ao trabalhador a cobrar seus direitos e também cumpri – los.

O conselho está ao lado de todos e defende aos interesses da classe para mudar e avançar foco principal da nova diretoria. Há muito a ser feito, mas é com a ajuda da classe, que unida, que novos rumos serão tomados nessa nova gestão.

Acompanhe nosso trabalho, conheça o Coren-MS, compareça na posse.

Plenário gestão 2018/2020

Nova Diretoria

• Presidente – Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte – Enfermeiro – Coren/MS n. 85775

• Secretário – Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira – Enfermeiro – Coren/MS n. 123978

• Tesoureira – Sr. Cleberson dos Santos Paião – Téc. em Enfermagem Coren/MS n. 546012

Conselheiros (as) Efetivos (as):

• Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira – Enfermeiro – Coren/MS n. 123978

• Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte – Enfermeiro – Coren/MS n. 85775

• Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand – Enfermeira – Coren/MS n. 96606

• Sr. Cleberson dos Santos Paião Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 546012

• Sra. Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano – Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 332396.

Conselheiros suplentes:

• Dr. Alisson Daniel Fernandes da Silva – Enfermeiro – Coren/MS n. 87561

• Dr. Hugo Henrique Benites Lorentz – Enfermeiro – Coren/MS n. 96729

• Dr. Rodrigo Rodrigues de Melo – Enfermeiro – Coren/MS n. 115342

• Sr. Aparecido Vieira Carvalho – Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 218938

• Sra. Carolina Lopes de Morais – Aux. de Enfermagem Coren/MS n. 645303