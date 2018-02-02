Diretoria do Conselho Estadual de Enfermagem toma posse hoje na Capital

Geral
Desde o dia 1º de janeiro deste ano a nova diretoria do Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), gestão 2018-2020, está atuando em prol dos 23 mim profissionais da enfermagem de Mato Grosso do Sul. E nesta sexta-feira (2) às 19h acontece, na Câmara Municipal de Campo Grande, a Solenidade de Posse dos novos conselheiros, da Chapa “Mudar para Avançar”, que irão gerir o conselho nesse triênio.
O evento é aberto a todas as pessoas em especial ao profissional da enfermagem, a solenidade de hoje dá a oportunidade a classe de conhecer seus representantes no Coren-MS. Acompanhar as ações do conselho ajuda ao trabalhador a cobrar seus direitos e também cumpri – los.
O conselho está ao lado de todos e defende aos interesses da classe para mudar e avançar foco principal da nova diretoria. Há muito a ser feito, mas é com a ajuda da classe, que unida, que novos rumos serão tomados nessa nova gestão.
Acompanhe nosso trabalho, conheça o Coren-MS, compareça na posse.
Plenário gestão 2018/2020
Nova Diretoria
• Presidente – Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte – Enfermeiro – Coren/MS n. 85775
• Secretário – Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira – Enfermeiro – Coren/MS n. 123978
• Tesoureira – Sr. Cleberson dos Santos Paião – Téc. em Enfermagem Coren/MS n. 546012
Conselheiros (as) Efetivos (as):
• Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira – Enfermeiro – Coren/MS n. 123978
• Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte – Enfermeiro – Coren/MS n. 85775
• Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand – Enfermeira – Coren/MS n. 96606
• Sr. Cleberson dos Santos Paião Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 546012
• Sra. Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano – Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 332396.
Conselheiros suplentes:
• Dr. Alisson Daniel Fernandes da Silva – Enfermeiro – Coren/MS n. 87561
• Dr. Hugo Henrique Benites Lorentz – Enfermeiro – Coren/MS n. 96729
• Dr. Rodrigo Rodrigues de Melo – Enfermeiro – Coren/MS n. 115342
• Sr. Aparecido Vieira Carvalho – Téc. de Enfermagem – Coren/MS n. 218938
• Sra. Carolina Lopes de Morais – Aux. de Enfermagem Coren/MS n. 645303
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