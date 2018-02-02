Jardim recebe investimentos para drenagem e pavimentação asfáltica

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou no Diário Oficial da última quarta, dia 31 de janeiro mais de R$ 4,5 milhões em investimentos para Jardim.

Conforme a concorrência nº 009/2018, serão contempladas com pavimentação asfáltica e drenagem, ruas da Vila Brasil, em Jardim.

De acordo com a Coordenadoria de Licitações da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) a obra está orçada em R$ 4.585.513,49. Para conferir mais detalhes da Confira mais detalhes das licitações nas páginas 25 e 26 do Diário Oficial do Estado.