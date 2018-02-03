Capivara é resgatada no centro da Capital

Geral
Uma capivara foi capturada no início da tarde de sexta-feira (2), em um terreno baldio na esquina das ruas 13 de Junho com Maracaju, centro de Campo Grande.
Ela foi vista por moradores da região e a Polícia Militar Ambiental (PMA), se deslocou até o terreno para captura-la.
A PMA usou puçás e efetuou a captura do bicho e o colocou em uma caixa de contenção. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).
Loterias
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Adoção responsável
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